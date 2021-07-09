Реванш Ломаченко – Лопес может состояться в ближайшее время
Но еще месяц назад друг семьи американцев Николай Ковальчук говорил, что украинец якобы "все доказал", передает "XSPORT.ua".
«Ноль интереса на сегодняшний день. Во-первых, в его дивизионе есть много парней: Дэвис, Хэйни, Гарсия, – которые принесут ему большие гонорары. И это будут новые поединки, это будет что-то новое. С Василием Ломаченко он уже все доказал", - говорил Ковальчук.
Видимо, поединок украинца с Накатани повлиял на решения американца провести бой-реванш.
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Напомним, в ночь с 26 на 27 июня Василий Ломаченко провел бой против Масайоши Накатани
В итоге, Василий Ломаченко вернулся на ринг после 8-месячного перерыва, победив японского боксера Масайоши Накатани. Бой закончился в девятом раунде уверенной победой Ломаченко.
Кадрами своей победы украинский боксер поделился на личной странице в Instagram.
Также недавно Ломаченко рассказал, будет ли реванш с Лопесом.
«Последние новости были такие, что Эгис Климас разговаривал на камеру с Лопесом-старшим, там стоял Боб Арум. Они пожали руки и вроде договорились о том, что будет реванш. Сейчас Лопесам надо провести поединок с Камбососом, а после этого, в декабре – реванш. Скорее всего, в Madison Square Garden», – сказал Ломаченко.
Ранее мы писали о громком поражении Ломаченко в бою с Лопесом, Лебедев назвал решающую причину.
Как сообщала Politeka, Василий Ломаченко, который не раз сталкивался с критикой и злорадством людей, заявил, что его мотивирует.
Также Politeka писала, что Теофимо Лопес в очередной раз нелестно высказался об украинском боксере Василие Ломаченко.