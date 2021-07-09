Астролог Павло Глоба назвав головних щасливчиків у фінансовому плані

За словами фахівця, гроші влітку будуть водитися у трьох представників зодіакального кола, передає "MK".



Тілець

Народжених під цим сузір'ям чекають серйозні зміни на роботу вже в серпні. За словами Глоби, все для вас може закінчитися зміною сфери діяльності, що стане для вас причиною збагачення. Нова робота буде прибутковішою, а ваш професіоналізм і працю оцінять по достоїнству.

Лев

Для представників цього знака Зодіаку настане час, коли ви, не боячись, зможете здійснювати не тільки дорогі покупки, але і вкласти капітал в нову справу.

За словами Глоби, в серпні зірки будуть Вам в цьому супроводжувати. Як результат, ви отримаєте пристойні дивіденди.

Водолій

А ось Водоліям астролог радить працювати не покладаючи рук, оскільки результат ваших старань нарешті помітить керівництво. У серпні вас чекає фінансове заохочення, а деякі представники цього сузір'я можуть навіть похвалитися підвищенням на посаді.

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