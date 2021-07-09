Астролог Павел Глоба назвал главных счастливчиков в финансовом плане
По словам специалиста, деньги летом будут водиться у троих представителей Зодиакального круга, передает "MK".
Телец
Рожденных под этим созвездием ждут серьезные перемены на работу уже в августе. По словам Глобы, все для вас может закончиться сменой сферы деятельности, что станет для вас причиной обогащения. Новая работа будет прибыльней, а ваш профессионализм и труд оценят по достоинству.
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Лев
Для представителей этого знака Зодиака наступит время, когда вы, не боясь, сможете совершать не только дорогостоящие покупки, но и вложить капитал в новое дело.
По словам Глобы, в августе звезды будут вам в этом сопутствовать. Как результат, вы получите пристойные дивиденты.
Водолей
А вот Водолеям астролог советует работать не покладая рук, поскольку результат ваших стараний наконец-то заметит руководство. В августе вас ждет финансовое поощрение, а некоторые представители єтого созвездия могут даже похвастаться повышением в должности.
Напомним, что три знака Зодиака ждет сплошной праздник в июле.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака получат возможность разбогатеть в июле.
Также Politeka писала, что три знака Зодиака преодолеют трудности в июле.