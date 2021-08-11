Якщо вже їхати на Олімпіаду, то лише по перемогу. Цю думку висловив спортивний коментатор Валентин Щербачов у програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?»

Гість програми стверджує, що спортсмен, який повністю віддається своїй справі і навантажує себе до межі, заслуговує на право брати участь в Олімпіаді. Але, окрім цього, каже він, потрібне ще прагнення перемогти. «Немає сенсу їхати на будь-які змагання, якщо ти не думаєш про перемогу», - підкреслює Щербачов.

На його думку, саме цей настрій має домінувати перед Олімпіадою: перемога, а не участь. «Так, є люди більш титуловані, більш досвідчені. Але потрібно завжди прагнути перемогти», - констатує спортивний коментатор. За його словами, вдоволення від абиякого виступу без прагнення перемогти говорить про відсутність характеру. «Краще не їхати на змагання і чесно про це говорити», - підкреслює гість програми.

Водночас Щербачов високо оцінює шанси спортсменів, які зайняли місця з 5 по 8 на Олімпіаді: вони можуть стати призерами в Парижі за 3 роки. «Але зі 153 спортсменів, які виступали, не вірю, що у когось були такі прагматичні думки, що «А так, я займу там 8 місце», - міркує спортивний коментатор.

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