Если ехать на Олимпиаду, то только за победой. Это мнение высказал спортивный комментатор Валентин Щербачев в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?»

Гость программы утверждает, что спортсмен, который полностью отдается своему делу и нагружает себя до предела, заслуживает право участвовать в Олимпиаде. Но, кроме этого, говорит он, нужно еще стремление победить. «Нет смысла ехать на любые соревнования, если ты не думаешь о победе», - подчеркивает Щербачев.

По его мнению, именно этот настрой должен доминировать перед Олимпиадой: победа, а не участие. «Да, есть люди более титулованные, более опытные. Но нужно всегда стремиться победить», - констатирует спортивный комментатор. По его словам, удовлетворение от какого-нибудь выступления без стремления победить говорит об отсутствии характера. «Лучше не ехать на соревнования и честно об этом говорить», - подчеркивает гость программы.

В то же время Щербачев высоко оценивает шансы спортсменов, занявших места с 5 по 8 на Олимпиаде: они могут стать призерами в Париже за 3 года. «Но из 153 спортсменов, которые выступали, не верю, что у кого-то были такие прагматические мысли, что «Да ладно, я займу там 8 место», - рассуждает спортивный комментатор.

Как сообщала Politeka, Щербачев рассказал, можно ли привлечь олигархов для финансирования спорта в Украине.

Также Politeka писала о том, что Щербачев прокомментировал скандал вокруг украинской спортсменки Ярославы Магучих.