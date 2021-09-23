Українці можуть не побачити концертів улюблених виконавців найближчим часом

Рівень захворюваності коронавірусом в країні зростає. З 23 вересня на вже встановлено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Але якщо ситуація буде посилюватися, то ймовірно буде введений і локдаун. Знаменитості прокоментували такий варіант, пише «Обозреватель».

Так, музиканти групи "Океан Ельзи" розповіли, що будуть продовжувати працювати в студії над новими композиціями і альбомами.

"Якщо введуть локдаун, то ми продовжимо працювати, як і у випадку, якщо не введуть. Будемо працювати в студії над новим альбомом, піснями. У нас на даний момент немає планів на Концерти в Україні в наступному році", - відповіли ОЕ.

Співак Олександр Пономарьов підкреслив, що всі карантинні правила потрібно дотримуватися. Щоб не ризикувати здоров'ям і життями людей, концертів під час локдауну він проводити не має наміру.

"Якщо в Україні введуть локдаун, то на мою творчість це не сильно вплине, ми – музиканти – робимо все при дотриманні всіх заходів безпеки. Якщо заборонять концерти, то, звичайно ж, моїх виступів не буде. Я не бажаю, щоб мої шанувальники захворіли. Мені не так сильно потрібні гроші, щоб я ризикував людьми, яким подобається моя творчість, та й в принципі будь - якими людьми", - сказав артист.

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