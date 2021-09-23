Украинцы могут не увидеть концертов любимых исполнителей в ближайшее время

Уровень заболеваемости коронавирусом в стране растет. С 23 сентября на уже установлен "желтый" уровень эпидемической опасности. Но если ситуация будет усугубляться, то вероятно будет введен и локдаун. Знаменитости прокомментировали такой вариант, пишет «Обозреватель».

Так, музыканты группы "Океан Эльзы" рассказали, что будут продолжать работать в студии над новыми композициями и альбомами.

"Если введут локдаун, то мы продолжим работать, как и в случае, если не введут. Будем работать в студии над новым альбомом, песнями. У нас на данный момент нет планов на концерты в Украине в следующем году", - ответили ОЭ.

Певец Александр Пономарев подчеркнул, что все карантинные правила нужно соблюдать. Чтобы не рисковать здоровьем и жизнями людей, концертов во время локдауна он проводить не намерен.

"Если в Украине введут локдаун, то на мое творчество это не сильно повлияет, мы – музыканты – делаем все при соблюдении всех мер безопасности. Если запретят концерты, то, конечно же, моих выступлений не будет. Я не желаю, чтобы мои поклонники заболели. Мне не так сильно нужны деньги, чтобы я рисковал людьми, которым нравится мое творчество, да и в принципе любыми людьми", - сказал артист.

Напомним, в МОЗ объявили условия "желтой зоны": какие запреты ждут украинцев.

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