Російський співак Андрій Губін у свої 47 веде відлюдницький спосіб життя - і все через невиліковну хворобу

Так, ще в нульових артисту поставили діагноз "лівостороння прозопалгія". Це неврологічна аномалія, через яку пацієнт мучиться больовими відчуттями по всьому тілу і, за словами самого артиста, "буквально гниє живцем".

Губін назвав себе "великомучеником" в інтерв'ю "Комсомольській правді" і розповів, як втомився ховатися від усіх, а особливо від бажаючих зняти його в непривабливому світлі. За словами кумира дев'яностих, він витратив на лікування весь свій статок, зароблений на концертах, але лікарі ніяк не можуть йому допомогти.

Останнім часом Губін став стрімко втрачати зуби через хворобу. Співак вже шепелявить і вибачається за те, що не може нормально говорити.

Колись красунчик і улюбленець тисяч фанаток, Губін обурений "скотським ставленням" інших людей. Втікши з країни, його охрестили наркоманом, що сильно його зачепило.

"Ви подивитеся на мої фотографії тоді і подивіться на мене зараз. Це жахливо, що зі мною відбувається... Поїхав з країни - відразу пишуть, що я наркоман, що я спився, втратив вигляд... Я не кажу, що я повітряний ангел і все таке, але не треба з мене робити наркомана!", - обурюється артист.



За словами Губіна, він не думає, що причиною хвороби стали стреси, скоріше, затяті заняття спортом в юності і травми. Перші болі він почав відчувати ще в 16 років, а у 28 написав пісню «Я втомився від небес вічної милості чекати».

"У той момент насправді вже було дуже боляче. І, на жаль, з тих пір краще не стало, тільки гірше. Я поступово вмираю, вже однією ногою в могилі", - зітхає Губін.

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