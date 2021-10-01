Российский певец Андрей Губин в свои 47 ведет отшельнический образ жизни - и все из-за неизлечимой болезни

Так, еще в нулевых артисту поставили диагноз "левосторонняя прозопалгия". Это неврологическая аномалия, из-за которой пациент мучается болевыми ощущениями по всему телу и, по словам самого артиста, "буквально гниет заживо".

Губин назвал себя "великомучеником" в интервью "Комсомольской правде" и рассказал, как устал скрываться от всех, а особенно от желающих заснять его в неприглядном свете. По словам кумира девяностых, он потратил на лечение все свое состояние, заработанное на концертах, но врачи никак не могут ему помочь.

В последнее время Губин стал стремительно терять зубы из-за болезни. Певец уже шепелявит и извиняется за то, что не может нормально говорить.

Некогда красавчик и любимец тысяч фанаток, Губин возмущен "скотским отношением" других людей. Сбежав из страны, его окрестили наркоманом, что сильно его задело.

"Вы посмотрите на мои фотографии тогда и посмотрите на меня сейчас. Это ужасно, что со мной происходит... Уехал из страны - сразу пишут, что я наркоман, что я спился, потерял облик... Я не говорю, что я воздушный ангел и все такое, но не надо из меня делать наркомана!", - негодует артист.



По словам Губина, он не думает, что причиной болезни стали стрессы, скорее, ярые занятия спортом в юности и травмы. Первые боли он начал испытывать еще в 16 лет, а в 28 написал песню «Я устал от небес вечной милости ждать».

"В тот момент на самом деле уже было очень больно. И, к сожалению, с тех пор лучше не стало, только хуже. Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле", - вздыхает Губин.

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