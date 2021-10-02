Знаменита актриса, зірка шоу "Кабачок" 13 стільців"" Вікторія Лепко розповіла про низку трагедій в особистому житті

Актриса Вікторія Лепко в студії програми "Доля людини" вирішила чесно розповісти про свої трагедії минулого. Як виявилася, втратила актриса за ці роки дуже багатьох близьких людей. У неї пішли з життя єдиний син Антон і онук Єгор, а також вона втратила чоловіка в авіакатастрофі.

З Ришковським артистка познайомилася ще молодості, в шлюбі пара прожила сім років, після чого прийняли рішення розійтися, проте підтримували спілкування один одним. По роботі Борис мав намір поїхати до Харкова на поїзді, але начальник переконав полетіти на літаку.

«У підсумку обидва загинули. Це був 1972 рік. Літак розвалився на підльоті до Харкова. Я потім місяці три заїкалася. 10 років не могла сісти в літак», — розповіла в ефірі 80-річна Вікторія Володимирівна.

На цьому трагедії в родині Лепко не закінчилися, восьмирічного онука актриси збила машина. Аварія сталася 31 Грудня.

"Мені вистачило горя, нікому не побажаю такого. Але все одно дякую Богові за все, тому що вважають щастям, що він послав мені такого ангела, як Єгор. Не знаю, як ми це пережили, це був жах для всієї родини», — чесно зізналася Вікторія.

У 2013 році актрису також підкосило нещастя, адже помер її єдиний син Антон, йому був 51 рік. Чоловік змушений був боротися з раком.

"Я намагалася його врятувати, хотіла відвезти в Ізраїль, а Антон не хотів нікуди їхати, йому було важливо провести час зі своїми дітьми, він їх так обожнював...» - не без праці згадала актриса. Вона додала, що незважаючи на це любить життя і її підтримкою став чоловік, з яким вона в шлюбі вже 38 років.

Нагадаємо, що актор і комік Ентоні Джонсон, який отримав популярність за роллю в класичному фільмі" П'ятниця", помер у віці 55 років.



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