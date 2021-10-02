Знаменитая актриса, звезда шоу «Кабачок "13 стульев"» Виктория Лепко рассказала о череде трагедий в личной жизни

Актриса Виктория Лепко в студии программы «Судьба человека» решила честно рассказать о своих трагедиях прошлого. Как оказалась, потеряла актриса за эти годы очень многих близких людей. У нее ушли из жизни единственный сын Антон и внук Егор, а также она потеряла мужа в авиакатастрофе.

С Рышковским артистка познакомилась еще молодости, в браке пара прожила семь лет, после чего приняли решение разойтись, однако поддерживали общение друг другом. По работе Борис намеревался поехать в Харьков на поезде, но начальник убедил полететь на самолете.

«В итоге оба погибли. Это был 1972 год. Самолет развалился на подлете к Харькову. Я потом месяца три заикалась. 10 лет не могла сесть в самолет», — рассказала в эфире 80-летняя Виктория Владимировна.

На этом трагедии в семье Лепко не закончились, восьмилетнего внука актрисы сбила машина. Авария произошла 31 декабря.

«Мне хватило горя, никому не пожелаю такого. Но все равно благодарю Бога за все, потому что считают счастьем, что он послал мне такого ангела, как Егор. Не знаю, как мы это пережили, это был ужас для всей семьи», — честно призналась Виктория.

В 2013 году актрису также подкосило несчастье, ведь умер ее единственный сын Антон, ему был 51 год. Мужчина вынужден был бороться с раком.

«Я пыталась его спасти, хотела увезти в Израиль, а Антон не хотел никуда ехать, ему было важно провести время со своими детьми, он их так обожал...» - не без труда вспомнила актриса. Она добавила, что несмотря на это любит жизнь и ее поддержкой стал муж, с которым она в браке уже 38 лет.

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