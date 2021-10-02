Борис Аржанов був не тільки талановитим артистом, а й чудовою людиною

29 вересня помер радянський, російський актор театру і ТБ, режисер Борис Аржанов. Він пішов з життя у віці 79 років.

Як повідомили на сайті Рязанського театру драми в Росії, артист там служив кілька десятиліть, він виконав безліч ролей і поставив кілька вистав для дітей і підлітків.

"Він був не тільки талановитим артистом, а й чудовою людиною з умілими руками художника, його численні вироби з дерева прикрашають будинки друзів, а майстерно переплетені п'єси зберігаються в архіві театру. Висловлюємо глибокі співчуття родині Бориса Яковича Аржанова. Пам'ять про нього збережеться в наших серцях і в історії театру", - відзначили колеги актора по Театру драми.

Борис Аржанов народився 14 червня 1942 року в місті Горький в Росії. У Театрі драми він служив з 1974 року.

У 1986-му дебютував як режисер, поставивши спектакль для дітей "День народження кота Леопольда". Також на його рахунку вистави "Аленький цветочек", "Жигало, або...", "Грають на заході".

Знявся в серіалах "Далекобійники" і "Долі загадкового завтра". Звання народного артиста Російської Федерації отримав в 1995-му році.

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