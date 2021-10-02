Борис Аржанов был не только талантливым артистом, но и замечательным человеком

29 сентября скончался советский, российский актер театра и ТВ, режиссер Борис Аржанов. Он ушел из жизни в возрасте 79 лет.

Как сообщается на сайте Рязанского театра драмы в России, артист там служил несколько десятилетий, он исполнил множество ролей и поставил несколько спектаклей для детей и подростков.

"Он был не только талантливым артистом, но и замечательным человеком с умелыми руками художника, его многочисленные поделки из дерева украшают дома друзей, а искусно переплетённые пьесы хранятся в архиве театра. Выражаем глубокие соболезнования семье Бориса Яковлевича Аржанова. Память о нём сохранится в наших сердцах и в истории театра", - отметили коллеги актера по Театру драмы.

Борис Аржанов родился 14 июня 1942 года в городе Горький в России. В Театре драмы он служил с 1974 года.

В 1986-м дебютировал как режиссер, поставив спектакль для детей "День рожденья кота Леопольда". Также на его счету спектакли "Аленький цветочек", "Жигало, или…", "Играющие на закате".

Снялся в сериалах "Дальнобойщики" и "Судьбы загадочного завтра". Звание народного артиста Российской Федерации получил в 1995-м году.

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