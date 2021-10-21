Відомий білоруський музикант, фронтмен гуртів "Ляпис Трубецкой" і Brutto Сергій Міхалок побив відвідувача свого концерту в Полтаві на очах у решти глядачів.

Скандальний інцидент стався 20 жовтня. У телеграм-каналі Baza з'явилися кадри того, що сталося (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку вниз).

Група "Ляпіс Трубецькой" виступала в Полтаві, коли один з глядачів почав сперечатися з музикантами. Початок конфлікту на відео, не зняли, а відео починається з моменту, коли невідомий чоловік стоїть на сцені з гітарою, а Міхалок цікавиться, чи є у нього квиток.

Під час спілкування з надокучливим фанатом музикант не гребував ненормативною лексикою, а ось відповідей чоловіка чутно не було.

"А ми життя мало даємо? І ти зараз даси, так? Квиток свій покажи, по-перше! Як ти сюди потрапив? На шару? Чого ти мені гроші суєш, у тебе квиток є? Чого ти тремтиш?", - звертався до свого опонента Міхалок.

У якийсь момент він схопив чоловіка за комір і сильно вдарив його головою в голову, відправивши його в нокаут. Глядач впав на підлогу, після чого на сцену вибігла охорона і забрала потерпілого.

У залі в цей момент лунали здивовані крики. Міхалок почув вигук ще одного незадоволеного фаната, і хотів розібратися ще й з ним, проте його вчасно зупинили.

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