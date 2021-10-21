Известный белорусский музыкант, фронтмен групп «Ляпис Трубецкой» и Brutto Сергей Михалок избил посетителя своего концерта в Полтаве на глазах у остальных зрителей.
Скандальный инцидент произошел 20 октября. В телеграм-канале Baza появились кадры случившегося (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
Группа «Ляпис Трубецкой» выступала в Полтаве, когда один из зрителей начал пререкаться с музыкантами. Начало конфликта на видео, не засняли, а видео начинается с момента, когда неизвестный мужчина стоит на сцене с гитарой, а Михалок интересуется, есть ли у него билет.
Во время общения с докучливым фанатом музыкант не брезговал ненормативной лексикой, а вот ответов мужчины слышно не было.
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«А мы жизни мало даем? И ты сейчас дашь, да? Билет свой покажи, во-первых! Как ты сюда попал? На шару? Че ты мне деньги суешь, у тебя билет есть? Чего ты дрожишь?», - обращался к своему оппоненту Михалок.
В какой-то момент он схватил мужчину за шиворот и сильно ударил его головой в голову, отправив его в нокаут. Зритель упал на пол, после чего на сцену выбежала охрана и увела пострадавшего.
В зале в этот момент раздавались удивленные крики. Михалок услышал возглас еще одного недовольного фаната, и хотел разобраться еще и с ним, однако его вовремя остановили.
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