Відома модель плюс-сайз з 15-м розміром принад Міла Кузнєцова збентежила мережу хелловінською фотосесією у відвертому вбранні.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська модель плюс-сайз Міла Кузнєцова, яка прославилася на всю країну своїми видатними принадами 15-го розміру, поділилася в мережі кадрами з хелловінської фотосесії. На честь свята дівчина вбралася в знаменитий образ голлівудської зірки Анджеліни Джолі Малефісенти.

На нових знімках Міла відображена в цікавій локації, вона присіла на диванчик і витончено позує фотографу. Перед камерою красуня з'явилася у відвертому вбранні - на ній чорну білизну, ботфорти і прозорий накидка-мантія. Голову моделі прикрашають величезні чорні роги, як у героїні Анджеліни Джолі Малефісенти.

У підписі до публікації Кузнєцова розповіла фанатам, де вони можуть подивитися всі знімки з цієї фотосесії. Користувачі тут же почали коментувати новий образ моделі: "Малефісента вже не та, її рознесло після 10 пологів", "Сміливо. Я теж смілива, але не така", "Вау", "Ти прекрасна", "Відмінний костюм. Ти тут приголомшливо виглядаєш", "Вау, я без розуму від тебе", "Круто", "Шикарна", "Шикарна, просто супер образ у тебе", "Дуже прикольний наряд. Малефісента значить", "Прекрасний косплей".

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