Известная модель плюс-сайз с 15-м размером прелестей Мила Кузнецова обескуражила сеть хэллоуинской фотосессией в откровенном наряде.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская модель плюс-сайз Мила Кузнецова, которая прославилась на всю страну своими выдающимися прелестями 15-го размера, поделилась в сети кадрами из хэллоуинской фотосессии. В честь праздника девушка нарядилась в знаменитый образ голливудской звезды Анджелины Джоли Малефисенты.

На новых снимках Мила запечатлена в интересной локации, она присела на диванчик и изящно позирует фотографу. Перед камерой красотка появилась в откровенном наряде – на ней черное белье, ботфорты и прозрачный накидка-мантия. Голову модели украшают огромные черные рога, как у героини Анджелины Джоли Малефисенты.

В подписи к публикации Кузнецова рассказала фанатам, где они могут посмотреть все снимки из этой фотосессии. Пользователи тут же начали комментировать новый образ модели: "Малефисента уже не та, ее разнесло после 10 родов", "Смело. Я тоже смелая, но не такая", "Вау", "Ты прекрасна", "Отличный костюм. Ты здесь потрясающе выглядишь", "Вау, я без ума от тебя", "Круто", "Шикарная", "Шикарная, просто супер образ у тебя", "Очень прикольный наряд. Малефисента значит", "Прекрасный косплей".

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