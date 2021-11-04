Український актор театру і кіно Валентин Томусяк, відомий за фільмом «Дім, милий дім» і серіалами "Кріпосна" та "Безсмертник", потрапив до "чорного списку" СБУ і Мінкульту, як людина, що загрожує національній безпеці нашої країни.

Те, що його ім'я опинилося в цьому списку, стало для 38-річного Томусяка ударом (перелік неугодних осіб був опублікований на сайті Мінкульту).

Актор припускає, що потрапив у персони нон-грата через російську кінокартину "Сонцепік" (антиукраїнський фільм, що описує події на Донбасі). Про це Томусяк повідомив у соцмережі Фейсбук.

Він стверджує, що не знімався в цьому фільмі і взагалі ніякого відношення до нього не має.

"Я не розумію, чому зараз під загрозою моя кар'єра і репутація, а ще мій емоційний стан", - йдеться в заяві Томусяка.

Поки актор чекає офіційних вибачень від СБУ, Мінкульту, Держкіно і виключення з цього списку, його дружина Катерина Тишкевич повідомила, що ім'я чоловіка випадково вказали на одному з сайтів про світ кіно. Вона припустила, що інформацію ніхто не перевіряв, а просто скопіювали імена, додавши в "чорний список".

"Мене обурює те, що люди перед тим як внести чоловіка в чорний список не подивилися картину і не перевірили інформацію", - прокоментувала Тишкевич виданню "Вести".

Українці бурхливо обговорюють інцидент, підтримуючи Томусяка:

"Валик, тримайтеся. Все буде супер. Потрібно трохи почекати поки вони розберуться)"

"Дуже здивувалася, коли побачила вас в цьому списку"

"Як друг прокурор, скажу тобі, все вирішиться. Але, приємного мало, факт ("

"як нерозумно і як жахливо! тримайся"

"Таке взагалі можливо?)) Вони як бабки подивилися кіно і вирішили що це, чи то Томусяк, чи то Онищенко, чи то Басков. Але стрьомно від такого бардаку. Маразм"