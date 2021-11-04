Украинский актер театра и кино Валентин Томусяк, известный по фильму «Дом, милый дом» и сериалам "Крепостная" и "Бессмертник", попал в "черный список" СБУ и Минкульта, как человек, угрожающий национальной безопасности нашей страны.
То, что его имя оказалось в этом списке, стало для 38-летнего Томусяка ударом (перечень неугодных лиц был опубликован на сайте Минкульта).
Актер предполагает, что попал в персоны нон-грата из-за российской кинокартины "Солнцепек" (антиукраинский фильм, описывающий события на Донбассе). Об этом Томусяк сообщил в соцсети Фейсбук.
Он утверждает, что не снимался в этом фильме и вообще никакого отношения к нему не имеет.
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"Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, а еще мое эмоциональное состояние", - говорится в заявлении Томусяка.
Пока актер ждет официальных извинений от СБУ, Минкульта, Госкино и исключения из этого списка, его жена Екатерина Тышкевич сообщила, что имя мужа случайно указали на одном из сайтов о мире кино. Она предположила, что информацию никто не перепроверял, а просто скопировали имена, добавив в "черный список".
"Меня возмущает то, что люди перед тем как внести мужа в черный список не посмотрели картину и не перепроверили информацию", - прокомментировала Тышкевич изданию "Вести".
Украинцы бурно обсуждают инцидент, поддерживая Томусяка:
"Очень удивилась, когда увидела вас в этом списке"
"Как друг прокурор, скажу тебе, все разрешится. Но, приятного мало, факт("
"как глупо и как ужасно! держитесь"
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