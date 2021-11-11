Стало відомо нові подробиці трагічної загибелі відомого українського виконавця Олександра юшка, який виступав під псевдонімом Енді Картрайт.

Розчленоване тіло 29-річного репера представила правоохоронцям його дружина Марина Кохал минулого літа. Жінка заявила правоохоронцям, що її чоловік помер від передозування, а вона розчленувала тіло. Частина останків досі не знайдена. Розслідування справи затягнулося. Вбита горем мати Олександра ніяк не може поховати його через нескінченні експертизи, пише «Стархит».

Валентина Юшко звинувачує у смерті сина невістку. Але після року судових розглядів Марину з СІЗО відпустили під домашній арешт. Вона стверджує, що не вбивала музиканта, а просто хотіла позбутися тіла, щоб ніхто не дізнався про безславну смерть Енді від передозування наркотиками.

Адвокат сім'ї Юшко говорить про корупційну складову при проведенні судово-медичної експертизи у військово-медичній академії. Зокрема він звернув увагу на той факт, що третю експертизу розпочали 15 лютого, а закінчили 26 червня.

"Медики під надуманими приводами результати слідству не надавали і зробили це тільки 6 жовтня. Вони спростовують версію Кохал про передозування, що вона вирішила приховати смерть Олександра з благих намірів. Експертами було проведено гістологічне дослідження, в результаті якого встановлено, що розчленовувала вона його ще живим», — заявив Антон Кобіт в ефірі шоу «Пусть говорят» Першого каналу.

Є версія, що Марина могла вбити чоловіка з ревнощів, так як у нього була коханка Надія Романенко. І нібито він збирався кинути дружину. Крім того, повідомляється, що в сім'ї були конфлікти через гроші.

«У них був шлюбний договір. Згідно з ним, всі гроші за концерти надходили на рахунок Кохал. Олександр ходив по місту з 50-100 рублями в кишені», — заявив Кобіт.

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