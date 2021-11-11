Стали известны новые подробности трагической гибели известного украинского исполнителя Александра Юшко, котрый выступал под псевдонимом Энди Картрайт.

Расчлененное тело 29-летнего рэпера представила правоохранителям его супруга Марина Кохал прошлым летом. Женщина заявила правоохранителям, что ее муж умер от передозировки, а она расчленила тело. Часть останков до сих пор не найдена. Расследование дела затянулось. Убитая горем мать Александра никак не может похоронить его из-за бесконечных экспертиз, пишет «Стархит».

Валентина Юшко обвиняет в смерти сына невестку. Но после года судебных разбирательств Марину из СИЗО отпустили под домашний арест. Она утверждает, что не убивала музыканта, а просто хотела избавиться от тела, чтобы никто не узнал о бесславной смерти Энди от передозировки наркотиками.

Адвокат семьи Юшко говорит о коррупционной составляющей при проведении судебно-медицинской экспертизы в военно-медицинской академии. В частности он обратил внимание на тот факт, что третью экспертизу начали 15 февраля, а закончили 26 июня.

«Медики под надуманными предлогами результаты следствию не предоставляли и сделали это только 6 октября. Они опровергают версию Кохал о передозировке, что она решила скрыть смерть Александра из благих намерений. Экспертами было проведено гистологическое исследование, в результате которого установлено, что расчленяла она его еще живым», — заявил Антон Кобит в эфире шоу «Пусть говорят» Первого канала.

Есть версия, что Марина могла убить мужа из ревности, так как у него была любовница Надежда Романенко. И якобы он собирался бросить супругу. Кроме того, сообщается, что в семье были конфликты из-за денег.

«У них был брачный договор. Согласно ему, все деньги за концерты поступали на счет Кохал. Александр ходил по городу с 50-100 рублями в кармане», — заявил Кобит.

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