Пішов з життя відомий російський письменник-сатирик і естрадний драматург Віктор Коклюшкін, монологи якого виконували багато відомих гумористи.

Віктор Коклюшкін помер у віці 75 років. Про це повідомив у п'ятницю, 12 листопада, телеканал "Росія-24".

Повідомляється, що причиною раптової смерті стала гостра серцева недостатність.

Віктор Коклюшкін народився 27 листопада 1945 року в Москві. Перш ніж прийти до гумору, змінив багато професій. Довго працював старшим інженером з охорони та реставрації пам'яток історії та культури.

Літературну діяльність Коклюшкін почав в 1969 році, публікував гумористичні оповідання в різних виданнях.

З 1980 року Коклюшкін став регулярно писати для естради. Його монологи та оповідання виконували багато артистів, зокрема Євген Петросян, Володимир Винокур, Юхим Шифрін, Клара Новікова, Олена Степаненко та інші.

Пізніше Коклюшкін почав особисто виконувати свої монологи і замальовки зі сцени. Він брав участь у таких передачах, як" Аншлаг"," сміхопанорама"," Криве дзеркало "і"сміятися дозволяється".

Віктор Коклюшкін написав цілий ряд п'єс і програм, а також сценарії фільмів.

У мережі вшанували пам'ять сатирика.

"Блін, йде епоха», «Земля пухом», «йдуть маститі», «Царство Небесне», "шкода як", - пишуть в мережі.

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