Ушел из жизни известный российский писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин, монологи которого исполняли многие известные юмористы.

Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщил в пятницу, 12 ноября, телеканал "Россия-24".

Сообщается, что причиной скоропостижной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Прежде чем прийти к юмору, сменил много профессий. Долго работал старшим инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры.

Литературную деятельность Коклюшкин начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в разных изданиях.

С 1980 года Коклюшкин стал регулярно писать для эстрады. Его монологи и рассказы исполняли многие артисты, в частности Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко и другие.

Позже Коклюшкин начал лично исполнять свои монологи и зарисовки со сцены. Он участвовал в таких передачах, как "Аншлаг", "Смехопанорама", "Кривое зеркало" и "Смеяться разрешается".

Виктор Коклюшкин написал целый ряд пьес и программ, а также сценарии фильмов.

В Сети почтили память сатирика.

«Блин, уходит эпоха», «Земля пухом», «Уходят маститые», «Царствие Небесное», «Жалко как», - пишут в Сети.

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