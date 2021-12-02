Чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов показав сина Івана, якому зараз чотири роки, за кермом величезного позашляховика, поділившись фото в Instagram.

Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов є успішним вітчизняним телеведучим. Кілька років тому знаменитість одружився на колезі Каті Осадчій. У пари вже є два сини-Іван і Данило. Старшому Івану зараз чотири роки. Юрій вирішив показати фото в Instagram, як хлопчисько сидить за кермом розкішного автомобіля.

На фото Іван був у светрі і штанях, сидячи в машині Лендровер. Хлопчик взявся за кермо руками, але ногами до педалей не діставав.

"Тату, беремо", - написав Юрій Горбунов під фотографією.

До цього зірка зробив спільне фото з Каменських, Потапом, Тіною Кароль, а також своєю дружиною Катею Осадчою, та іншими зірками.

"Удачі новому Лендроверу", - підписав фотографію Горбунов.

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