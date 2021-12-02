Чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов показав сина Івана, якому зараз чотири роки, за кермом величезного позашляховика, поділившись фото в Instagram.
Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов є успішним вітчизняним телеведучим. Кілька років тому знаменитість одружився на колезі Каті Осадчій. У пари вже є два сини-Іван і Данило. Старшому Івану зараз чотири роки. Юрій вирішив показати фото в Instagram, як хлопчисько сидить за кермом розкішного автомобіля.
На фото Іван був у светрі і штанях, сидячи в машині Лендровер. Хлопчик взявся за кермо руками, але ногами до педалей не діставав.
"Тату, беремо", - написав Юрій Горбунов під фотографією.
Онук Алли Пугачової після нещастя опинився на милицях: "Якось так..."
"Це Осадча": ведучу Світського життя "розпізнали" на шоу "Маска", Винник і Данилко збентежені
Кароль командує всіма на знімальному майданчику, з'явилося цікаве відео: "Зараз сама почну..."
МОЗ анонсувало нову хвилю коронавірусу в Україні: коли бути готовим до випробування
Осадча за лаштунками "Танців з зірками" розповіла, чому переміг саме Логай: "Хоча ми вболівали за..."
До цього зірка зробив спільне фото з Каменських, Потапом, Тіною Кароль, а також своєю дружиною Катею Осадчою, та іншими зірками.
"Удачі новому Лендроверу", - підписав фотографію Горбунов.
Нагадаємо, Осадча в чорному купальнику грайливо прогулялася на пляжі, вразивши вигинами
Також Politeka писала, що Осадча за лаштунками "Танців з зірками" розповіла, чому переміг саме Логай
А ще Politeka повідомляла, що Логай, Нікітюк, Дорофєєва та інші прийшли в захват від схудлої Осадчої