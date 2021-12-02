Муж Кати Осадчей Юрий Горбунов показал подросшего сына Ивана, которому сейчас четыре года, за рулем огромного внедорожника, поделившись фото в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является успешным отечественным телеведущим. Несколько лет назад знаменитость женился на коллеге Кате Осадчей. У пары уже есть два сына - Иван и Даниил. Старшему Ивану сейчас четыре года. Юрий решил показать фото в Инстаграм, как мальчишка сидит за рулем роскошного автомобиля.
На фото Иван был в свитере и штанах, сидя в машине Лендровер. Мальчик взялся за руль руками, но ногами до педалей не доставал.
"Папа, берем", - написал Юрий Горбунов под фотографией.
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До этого звезда сделал совместное фото с Каменских, Потапом, Тиной Кароль, а также своей супругой Катей Осадчей, и другими звездами.
"Удачи новому Лендроверу", - подписал фотографию Горбунов.
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