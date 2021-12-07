Артистка Надя Дорофєєва, колишня солістка групи" Время и Стекло", показала себе і задала українцям питання в Instagram.

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва довгі роки була солісткою групи "Время и Стекло". Але тепер артистка зайнята сольною кар'єрою, а також знімається в багатьох вітчизняних шоу. Не забуває Надя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На фото зірка була в стильній футболці і штанях, а образ доповнила шапкою і окулярами. Співачка посміхалася, вражаючи видом на знімках.

"Де б ви мріяли опинитися цієї зими?",- написала Надя.

Фанати відразу почали ставити десятки тисяч лайків і писати коментарі:

"У Португалії"," на Мальдівах"," Нью-Йорк", "у твоїй команді на" Голос країни"," у бабусі в гостях і за її святковим столом"," де-небудь з друзями в теплій обстановці","маленька мрія - опинитися в Єгипті на Новий рік, з дитинства мрію святкувати Новий рік в теплі і на морі".

Нагадаємо, у мережі з'явилися кадри, як Дантес обходиться з мамою, яку перевіз до Києва

Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва в обтягуючому рожевому костюмі покрасувалася разом з Кошовим на "Квартал 95"

А ще Politeka писала, що Дорофєєва в рожевому латексі похвалилася умінням спокушати на сцені



