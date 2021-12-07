Артистка Надя Дорофеева, бывшая солистка группы "Время и Стекло", показала себя и задала украинцам вопрос в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева долгие годы была солисткой группы "Время и Стекло". Но теперь артистка занята сольной карьерой, а также снимается во многих отечественных шоу. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На фото звезда была в стильной футболке и штанах, а образ дополнила шапкой и очками. Певица улыбалась, впечатляя видом на снимках.
"Где бы вы мечтали оказаться этой зимой?", - написала Надя.
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Фанаты сразу начали ставить десятки тысяч лайков и писать комментарии:
"В Португалии", "На Мальдивах", "Нью-Йорк", "В твоей команде на "Голос країни", "У бабушки в гостях и за ее праздничным столом", "Где-нибудь с друзьями в теплой обстановке", "Маленькая мечта - оказаться в Египте на Новый год, с детства мечтаю праздновать Новый год в тепле и на море".
Напомним, в Сети появились кадры, как Дантес обходится с мамой, которую перевез в Киев
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