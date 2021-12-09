80 років ніхто не знав про покинутий "гараж"

Учитель був у горах і знайшов вхід у Старий кар'єр. Він спустився вниз і з подивом виявив, що одного разу хтось явно намагався заховати це місце.

Тільки в самому кінці тунелю чоловік все зрозумів: 80 років тому в покинутому кар'єрі був захований секретний гараж.

Вінсенту Мішелю 56 років. Чоловік працює вчителем у бельгійській школі. У вільний час він досліджує гори. Одного разу Містер Вінсент випадково знайшов кар'єр: вхід вже був сильно засипаний кущами, за якими він побачив двері, пише видання Zycie.news.

"Я не міг повірити своїм очам. 80 років сюди не ступала нога людини, тільки багато старих машин. Я не розумію, як це взагалі можливо», - сказав чоловік журналістам.

Кар'єр досліджений істориками. Вони припустили, що місцеві жителі сховали машини за кілька років до Другої світової війни. Можливо, в 1930-х роках.

Секрет кар'єра міг зникнути назавжди, якби людина не знайшла його. На щастя, ентузіаст, побачивши щось незвичайне, вирішив розібратися в цьому.

Цікаво, що власник землі, на якій розташований кар'єр, вже почав продавати автомобілі. Формально вони належать йому. Що буде з іншими раритетами, поки невідомо.

Будемо сподіватися, що хоч частина знахідки знайде своє місце в одному з музеїв, де відвідувачі зможуть познайомитися з її історією.



