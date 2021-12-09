80 лет никто не знал о заброшенном «гараже»

Учитель был в горах и нашел вход в старый карьер. Он спустился вниз и с удивлением обнаружил, что однажды кто-то явно пытался спрятать это место.

Только в самом конце туннеля мужчина все понял: 80 лет назад в заброшенном карьере был спрятан секретный гараж.

Винсенту Мишелю 56 лет. Мужчина работает учителем в бельгийской школе. В свободное время он исследует горы. Однажды мистер Винсент случайно нашел карьер: вход уже был сильно засыпан кустами, за которыми он увидел дверь, пишет издание Zycie.news.

«Я не мог поверить своим глазам. 80 лет сюда не ступала нога человека, только много старых машин. Я не понимаю, как это вообще возможно», - сказал мужчина журналистам.

Карьер исследован историками. Они предположили, что местные жители спрятали машины за несколько лет до Второй мировой войны. Возможно, в 1930-х годах.

Секрет карьера мог исчезнуть навсегда, если бы человек не нашел его. К счастью, энтузиаст, увидев что-то необычное, решил разобраться в этом.

Интересно, что собственник земли, на которой расположен карьер, уже начал продавать автомобили. Формально они принадлежат ему. Что будет с остальными раритетами, пока неизвестно.

Будем надеяться, что хоть часть находки найдет свое место в одном из музеев, где посетители смогут познакомиться с ее историей.



