Астролог Влад Рос розповів, чи чекають 2022 року на рік Тигра грандіозні зміни на Україну з Росією і весь світ.

Про це він розповів у новій програмі «Осінній прогноз».

«Наприкінці 2010 року та на початку 2011, у рік Тигра, сталася Фукусіма. Взагалі на рік Тигра трапляються різного роду перевороти та палацові перевороти. Тому не випадково на рік Тигра відбуваються великі зміни, коли одна влада змітається та змінюється зовсім іншою владою. У роки Тигра відбуваються великі масштабування, перевороти, одна влада йде, а інша приходить», - розповів Влад Росс.

Астролог сказав, що тому еліта Путіна, яка вже перебуває 20 років при владі, може саме у 2022 році бути повалена. Отже, є всі шанси у нас, повідомив він, що у 2022 році відбудеться палацовий переворот у Росії. Тому що у Росії завжди в рік Тигра відбуваються якісь глобальні, вважає він, і великі зміни. Дефолт у Росії стався саме у рік Тигра, наголосив він, у 1998 році.

«Для Путіна дуже несприятливий місяць у березні та квітні 2022 року. Тому що в цей час відбуватиметься парад планет 2 березня. І можливо, що на 92 році життя ми попрощаємося з першим та останнім президентом СРСР Горбачовим. Саме в рік Тигра трапляються великі зміни. І Тигр не любить владу – він завжди опозиціонер – це рік революціонерів, бо Тигр завжди проти влади і не терпить авторитетів. І на рік Тигра народжуються люди революціонери», - резюмував Влад Росс.

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