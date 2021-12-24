Астролог Влад Росс рассказал, ждут ли 2022 года в год Тигра грандиозные перемени Украину с Россией и весь мир.

Об этом он рассказал в новой программе «Осенний прогноз».

«В конце 2010 года и в начале 2011 года, в год Тигра, произошла Фукусима. Вообще в год Тигра случаются разного рода перевороти и дворцовые перевороты. Поэтому не случайно в год Тигра происходят большие перемены, когда одна власть сметается и сменяется совсем другой властью. В годы Тигра происходят большие масштабирования, перевороти, одна власть уходит, а другая приходит», - рассказал Влад Росс.

Астролог сказала, что поэтому элита Путина, которая уже находится 20 лет у власти, может именно в 2022 году быть свергнута. Так что есть все шансы у нас, сообщил он, что в 2022 году произойдет дворцовый переворот в России. Потому что в России всегда в год Тигра происходят какие-то глобальные, считает он, и большие изменения. Дефолт в России случился именно в год Тигра, подчеркнул он, в 1998 году.

«Для Путина очень неблагоприятный месяц в марте и апреле 2022 года. Потому что в это время будет происходить парад планет 2 марта. И возможно, что на 92 году жизни мы распрощаемся с первым и последним президентом СССР Горбачевым. Именно в год Тигра случаются большие перемены. И Тигр не любит власть, он всегда оппозиционер – это год революционеров, потому что Тигр всегда против власти и не терпит авторитетов. И в год Тигра рождаются люди революционеры», - резюмировал Влад Росс.

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