Нумеролог Надія Штабська розповіла, як потрібно вираховувати числа життєвого шляху, і що вони означають.

Про це вона розповіла у новому випуску програми «Акценти» з ведучою Тетяною Резвін.

«Якщо ви прорахували число свого життєвого шляху і у вас вийшла цифра 1, то людям з цифрою один краще працювати і проявлятися у житті самостійно. Тобто ви по своїй суті лідер, і це не означає, що ви не можете працювати в колективі, але вам важливо самому виконувати свої зобов’язання. Тому що людям з цифрою один не комфортно, коли їх не помічають», - розповіла Надія Штабська.

Нумеролог сказала, що якщо у людини вийшло число два, то такій людині важливо в житті взаємодіяти з кимось. Тоді людина відчуває свою силу, і такі люди добре бачать нюанси, повідомила вона, і можуть з багатьох частин скласти ціле. Якщо вийшло число три, то це свобода, і ніхто не має впливати на те, як ви дієте в житті, вважає вона, і які рішення приймаєте.

«Найбільша сила у людей з числом три – це сила слова, і ви маєте слідкувати за своїми сказаними словами. Тому що ваші слова можуть сильно ранити інших. Якщо у вас вийшла цифра чотири, то це число партнерства і системності. Для вас найкраще, коли ваші завдання по життю є чіткі і зрозуміли. Людям з цифрою чотири не підходить робота, де вноситься багато нюансів», - резюмувала Надія Штабська.

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