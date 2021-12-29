Нумеролог Надежда Штабская рассказала, как следует вычислять числа жизненного пути, и что они значат.
Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.
«Если вы просчитали число своего жизненного пути и у вас получилась цифра 1, то людям с цифрой один лучше работать и проявляться в жизни самостоятельно. То есть вы по своей сути лидер, и это не значит, что вы не можете работать в коллективе, но вам важно самому выполнять свои обязательства. Потому что людям с цифрой один не комфортно, когда их не замечают», - рассказала Надежда Штабская.
Нумеролог сказала, что если у человека получилось число два, то такому человеку важно в жизни взаимодействовать с кем-то. Тогда человек чувствует свою силу, и такие люди хорошо видят нюансы, сообщила она, и могут из многих частей составить целое. Если получилось число три, то это свобода, и никто не должен влиять на то, как вы действуете в жизни, считает она, и какие решения принимаете.
«Самая большая сила у людей с числом три – это сила слова, и вы должны следить за своими сказанными словами. Потому что ваши слова могут сильно ранить других. Если у вас получилась цифра четыре, это число партнерства и системности. Для вас лучше всего, когда ваши задачи по жизни четкие и понятные. Людям с цифрой четыре не подходит работа, где вносится много нюансов», - резюмировала Надежда Штабская.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Никитюк, красовавшаяся в кольце за 1,5 млн. гривен, получила признание в любви: какой была реакция
Олег Винник высказал, что думает о победе Melovin'a на шоу "Маска": "Лично я был..."
Репяхова после бурной ссоры с Виктором Павликом купила подарок его 81-летней маме: "Посмотрите..."
"Икона не помогла": трагически оборвалась жизнь 14-летнего украинца на дороге под Киевом
Как сообщала Politeka, Мусалян рассказывала об отношениях женщины-матери и усыновленного мужчины.
Также Politeka писала о том, что Мусалян объяснила, как следует рассчитывать график нашей жизни.