Нумеролог Надежда Штабская рассказала, как следует вычислять числа жизненного пути, и что они значат.

Об этом она рассказала в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Если вы просчитали число своего жизненного пути и у вас получилась цифра 1, то людям с цифрой один лучше работать и проявляться в жизни самостоятельно. То есть вы по своей сути лидер, и это не значит, что вы не можете работать в коллективе, но вам важно самому выполнять свои обязательства. Потому что людям с цифрой один не комфортно, когда их не замечают», - рассказала Надежда Штабская.

Нумеролог сказала, что если у человека получилось число два, то такому человеку важно в жизни взаимодействовать с кем-то. Тогда человек чувствует свою силу, и такие люди хорошо видят нюансы, сообщила она, и могут из многих частей составить целое. Если получилось число три, то это свобода, и никто не должен влиять на то, как вы действуете в жизни, считает она, и какие решения принимаете.

«Самая большая сила у людей с числом три – это сила слова, и вы должны следить за своими сказанными словами. Потому что ваши слова могут сильно ранить других. Если у вас получилась цифра четыре, это число партнерства и системности. Для вас лучше всего, когда ваши задачи по жизни четкие и понятные. Людям с цифрой четыре не подходит работа, где вносится много нюансов», - резюмировала Надежда Штабская.

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