Популярний український телеведучий, шоумен та блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк" і одружився з переможницею проекту Даше Квітковою, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав фото зі спортзалу та розповів, як поводиться в тонусі.

За словами Микити, саме заняття у спортзалі та силові навантаження допомагають йому відновлювати сили та наповнюватися енергією, щоб бути у ресурсі та продовжувати працювати. Як видно, на новій фотографії колишній "Холостяк" знято, сидячи на тренажері у спортивному вбранні, він знімає себе у дзеркало на телефон.

У підписі до публікації Добринін написав: "Для мене важливо підтримувати себе у формі, тому що в здоровому тілі — здоровий дух. Для мене це тренування в спортзалі. Люблю коли ти проходиш на тренування, важко працюєш над собою, вдається перемкнутися та дещо перемкнути мозок з теми війни, адже зараз і так це повсюди. Для мене важливо тримати ресурсний стан, щоб робити свою роботу якісніше. Під час фізичних навантажень поновлюю свою енергію, а також набираюсь додаткової мотивації, щоб рухатися далі та не здаватися. Зовсім по іншому почуваюсь після хорошого тренування".

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