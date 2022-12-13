Популярний український телеведучий, шоумен та блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк" і одружився з переможницею проекту Даше Квітковою, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав фото зі спортзалу та розповів, як поводиться в тонусі.
За словами Микити, саме заняття у спортзалі та силові навантаження допомагають йому відновлювати сили та наповнюватися енергією, щоб бути у ресурсі та продовжувати працювати. Як видно, на новій фотографії колишній "Холостяк" знято, сидячи на тренажері у спортивному вбранні, він знімає себе у дзеркало на телефон.
У підписі до публікації Добринін написав: "Для мене важливо підтримувати себе у формі, тому що в здоровому тілі — здоровий дух. Для мене це тренування в спортзалі. Люблю коли ти проходиш на тренування, важко працюєш над собою, вдається перемкнутися та дещо перемкнути мозок з теми війни, адже зараз і так це повсюди. Для мене важливо тримати ресурсний стан, щоб робити свою роботу якісніше. Під час фізичних навантажень поновлюю свою енергію, а також набираюсь додаткової мотивації, щоб рухатися далі та не здаватися. Зовсім по іншому почуваюсь після хорошого тренування".
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
П'яний одесит обстріляв блокпост у комендантську годину, фото: "Гуляв на корпоративі і..."
Тарифи знизяться: українцям повідомили гарну новину, що подешевшає з 1 січня
Знайшли під готелем: життя російського олігарха обірвалося за таємничих обставин
Українець вкрав у росіян десятки тисяч доларів та передав гроші переселенцям: "Зміг взяти під контроль..."
Нагадаємо, "Одна сім'я": Нікітюк зворушила кадрами теплої зустрічі з українцями за кордоном.
Як повідомляла Politeka, "Я завжди говорю синові ...": Дьомін розкрив секрет виховання дитини після розлучення з дружиною.
Також Politeka писала, що "Я люблю цю країну...": екс-чоловік запроданки Лорак Мурат вразив своєю проукраїнською позицією.