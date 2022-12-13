Популярный украинский телеведущий, шоумен и блогер Никита Добрынин, который был главным героем шоу "Холостяк" и женился на победительнице проекта Даше Квитковой, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал фото из спортзала и рассказал, как держит себя в тонусе.

По словам Никиты, именно занятия в спортзале и силовые нагрузки помогают ему возобновлять силы и наполняться энергией, чтобы быть в ресурсе и продолжать работать. Как видно, на новой фотографии бывший "Холостяк" запечатлен, сидя на тренажере в спортивном наряде, он снимает себя в зеркало на телефон.

В подписи к публикации Добрынин написал: "Для меня важно поддерживать себя в форме, потому что в здоровом теле — здоровый дух. Для меня это тренировка в спортзале. Люблю, когда ты проходишь на тренировку, тяжело работаешь над собой, удается переключиться и переключить мозг с темы войны, ведь сейчас и так это повсюду. Для меня важно держать ресурсное состояние, чтобы делать свою работу более качественно. Во время физических нагрузок возобновляю свою энергию, а также набираюсь дополнительной мотивации, чтобы двигаться дальше и не сдаваться. Совсем иначе чувствую себя после хорошей тренировки".

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