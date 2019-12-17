Українська тенісистка Леся Цуренко проходила лікувальні процедури в іспанській Марбельї, чергуючи відвідування фізіотерапевта з сонячними «ваннами» на пляжі

Фотографіями Леся охоче ділилася зі своїми фолловерами у Instagram.

Люди не скупились на захоплені коментарі. «Мені здається чи хтось почав пошуки чоловіка в інсті)», «видно, що Леся вже хоче свого Монфиса», «Вже в чоловічій сорочці, особисте життя потихеньку налагоджується)», — пишуть фанати під знімками, які набирають по кілька тисяч «лайків».

Нещодавно ми писали, що українська тенісистка Даяна Ястремська взяла участь у фотосесії.

Дівчина з'явилася перед фотографами в розкішному топі, який був надітий на голе тіло, і абсолютно не приховував всі деталі інтимних частин тіла спортсменки.

Фанати не змогли пройти повз такої краси і в Instagram тенісистки залишили сотні коментарів, захоплюючись її вигинами і виступами.

Нещодавно ми писали, що 19-ти річна українка Даяна Ястремська увійшла в статистичну історію світового тенісу, ставши першою тенісисткою в топ-100 рейтингу WTA, яка народилася в 2000-і роки.

Молода спортсменка досить часто публікує фото в соцмережах. У інстаграмі у неї майже 53 тисячі фолловерів.

Крім цього, на її незвичайну зовнішність звертають увагу імениті фотографи, які запрошують тенісистку на всілякі фотосесії.

Нещодавно тенісистка розмістила знімок, на якому дівчина накинула на себе джинсову курточку, при цьому ліве плече оголено і видно напівпрозорий бюсталтер.

Нагадаємо, Ястремська показала, як розважається в Іспанії.

Як повідомляла Politeka, безсоромна українська тенісистка вразила гарячим фото в панчохах.

Також Politeka писала, що гаряча Ястремська без нижньої білизни засвітила зайве.