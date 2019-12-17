Украинская теннисистка Леся Цуренко проходила лечебные процедуры в испанской Марбелье, чередуя посещение физиотерапевта с солнечными «ваннами» на пляже

Фотографиями Леся охотно делилась со своими подписчиками в Instagram.

Люди не скупились на восторженные комментарии. «Мне кажется или кто-то начал поиски супруга в инсте)», «видно, что Леся уже хочет своего Монфиса», «Уже в мужской рубашке, личная жизнь потихоньку налаживается)», — пишут фанаты под снимками, набирающими по несколько тысяч «лайков».

Недавно мы писали, что украинская теннисистка Даяна Ястремская приняла участие в фотосессии.

Девушка появилась перед фотографами в роскошном топе, который был надет на голое тело, и абсолютно не скрывал все детали интимных частей тела спортсменки.

Фанаты не смогли пройти мимо такой красоты и в Instagram теннисистки оставили сотни комментариев, восхищаясь ее изгибами и выпуклостями.

Недавно мы писали, что 19-ти летняя украинка Даяна Ястремская вошла в статистическую историю мирового тенниса, став первой теннисисткой в топ-100 рейтинга WTA, которая родилась в 2000-е годы.

Молодая спортсменка довольно часто публикует фото в соцсетях. В Инстаграме у нее почти 53 тысячи подписчиков.

Кроме этого, на ее необычную внешность обращают внимание именитые фотографы, которые приглашают теннисистку на всевозможные фотосессии.

Недавно теннисистка разместила снимок, на котором девушка набросила на себя джинсовую курточку, при этом левое плече обнажено и видно полупрозрачный бюсталтер.

Напомним, Ястремская показала, как развлекается в Испании.

Как сообщала Politeka, бесстыжая украинская теннисистка поразила горячим фото в чулках.

Также Politeka писала, что горячая Ястремская без нижнего белья засветила лишнее.