2019 рік видався багатим на важливі боксерські поєдинки
В кінці року вболівальників чекав реванш Ентоні Джошуа та Енді Руїса. Крім того, особлива увага фанатів була прикута до україно-російського протистояння в напівважкій вазі між Олександром Гвоздиком і Артуром Бетербієвим.
Також варто відзначити, що пройшов в Єкатеринбурзі чемпіонат світу з боксу серед любителів.
8-21 вересня
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Єкатеринбург, Росія
Чемпіонат світу з боксу серед любителів
Результати українців
До 52 кг: Максим Фатіч – перший бій в 1/16 фіналу – 0:5 від турка Батухана Чифтчи
До 57 кг: Олексій Козолок – перший бій у першому раунді – 1:4 від венесуельця Жана Карлоса Кайседо
До 63 кг: Олександр Железняк – перший бій у першому раунді – 0:5 від угорця Баходура Усмонова
До 69 кг: Мгер Оганесян – перший бій у першому раунді – 2:3 від тайванця Пан Хьюн Міна
До 91 кг: Марат Григорян – поступився в 1/8 фіналу – 0:5 від казахстанця Василя Левіта
Понад 91 кг: Цотне Рогава – поступився в 1/8 фіналу – 0:5 від узбека Жалолова Баходира
13 вересня
Нью-Йорк, США
Девін Хейні (23-0, 14 КО, США) – Заур Абдуллаєв (11-1, 7 KO, Росія) RTD4
Бій за статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBC в легкій вазі
Майкл Хантер (18-1, 12 КО, США) – Сергій Кузьмін (15-1, 11 KO, Росія) UD (117:110, 117:110, 117:110)
Бій за титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBA у суперважкій вазі
14 вересня
Лас-Вегас, США
Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 KO, Великобританія) – Отто Валлін (20-1, 13 KO, Швеція) UD (116:110, 117:111, 118:110)
28 вересня
Лос-Анджелес, США
Еррол Спенс (26-0, 21 KO, США) – Шон Портер (30-3-1, 17 KO, США) SD (116:111, 112:115, 116:111)
Бій за титули чемпіона світу за версіями IBF і WBC у напівсередній вазі
5 жовтня
Київ, Україна
Денис Берінчик (11-0, 7 КО, Україна) –Патріціо Лопес Морено (26-3, 19 КО, Мексика)UD (120:108, 120:108, 120:109)
Бій за інтернаціональний титул за версією WBO в легкій вазі
Нью-Йорк, США
Геннадій Головкін (39-1-1, 35 KO, Казахстан) – Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 KO, Україна) UD 114:113, 115:112, 115:112
Бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі
12 жовтня
Чикаго, США
Олександр Усик (16-0, 12 КО, Україна) – Тайрон Спонг (14-0, 13 КО, Нідерланди)
Олександр Усик (16-0, 12 КО, Україна) – Чазз Візерспун (38-3, 29 КО, США) RTD7
18 жовтня
Філадельфія, США
Олександр Гвоздик (17-1, 14 KO, Україна) – Артур Бетербієв (15-0, 15 KO, Росія) ТКО10
Бій за титули чемпіона світу за версіями WBC та IBF в напівважкій вазі
26 жовтня
Лондон, Великобританія
Дерек Чісора (32-9, 23 КО, Великобританія) – Девід Прайс (25-7, 20 КО, Великобританія) TKO4
Бій у суперважкій ваговій категорії
2 листопада
Лас-Вегас, США
Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО, Мексика) – Сергій Ковальов (34-4-1, 29 КО, Росія) KO11
Бій за титул чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі
9 листопада
Лас-Вегас, США
Оладжиде Олатунджи (він же – KSI, 1-0, Великобританія) – Логан Підлога (0-1, США) SD 55:56, 56:55, 57:55
Матч-реванш двох YouTube-блогерів у важкій вазі
23 листопада
США, Лас-Вегас
Деонтей Вайлдер (42-0-1, 40 KO, США) –Луїс Ортіс (31-2, 26 KO, Куба) КО7
Бій-реванш за титул чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі
7 грудня
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія
Енді Руїс (33-1, 22 KO, Мексика) – Ентоні Джошуа (22-1, 21 KO, Великобританія) UD 110:118, 110:118, 109:119
Бій-реванш за титули чемпіона світу за версіями WBA Super, IBF і WBO в суперважкій вазі
14 грудня
Нью-Йорк, США
Теренс Кроуфорд (36-0, 27 KO, США) – Егідіюс Каваляускас (21-1-1, 17 KO, Литва) / ТКО9
Бій за титул чемпіона світу за версією WBO в напівсередній вазі
Річард Коммі (29-3, 26 KO, Гана)– Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США) / ТКО2
Бій за титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі
Нещодавно ми писали, що український проспект першої середньої ваги Сергій Богачук ефектно виграв свій останній бій у 2019 році.
Нокаутер зустрічався з колумбійцем Карлосом Галваном і тричі відправляв його в нокдаун, що автоматично завершив зустріч на користь Богачука.
Після поєдинку проспект заявив Fightnews, що це був непоганий поєдинок для завершення року:
«Я відчував себе дуже добре. Це був непоганий суперник для контрольного бою. Я бився не так давно минулий раз. Це був відмінний бій для завершення року. Зараз варто відпочити і починати підготовку до наступного поєдинку».
Нагадаємо, раніше найкращий нокаут Ломаченко показали на відео: такого в кар'єрі ніколи не було.
Як повідомляла Politeka, Ломаченко назвав найкращих боксерів сучасності: «Усик — другий».
Також Politeka писала, що розсекречений гонорар Ломаченко за усю кар'єру: сума не вкладається в голові.