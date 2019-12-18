Кінець 2019 року був дуже яскравим

2019 рік видався багатим на важливі боксерські поєдинки

В кінці року вболівальників чекав реванш Ентоні Джошуа та Енді Руїса. Крім того, особлива увага фанатів була прикута до україно-російського протистояння в напівважкій вазі між Олександром Гвоздиком і Артуром Бетербієвим.

Також варто відзначити, що пройшов в Єкатеринбурзі чемпіонат світу з боксу серед любителів.

8-21 вересня

Єкатеринбург, Росія

Чемпіонат світу з боксу серед любителів

Результати українців

До 52 кг: Максим Фатіч – перший бій в 1/16 фіналу – 0:5 від турка Батухана Чифтчи

До 57 кг: Олексій Козолок – перший бій у першому раунді – 1:4 від венесуельця Жана Карлоса Кайседо

До 63 кг: Олександр Железняк – перший бій у першому раунді – 0:5 від угорця Баходура Усмонова

До 69 кг: Мгер Оганесян – перший бій у першому раунді – 2:3 від тайванця Пан Хьюн Міна

До 91 кг: Марат Григорян – поступився в 1/8 фіналу – 0:5 від казахстанця Василя Левіта

Понад 91 кг: Цотне Рогава – поступився в 1/8 фіналу – 0:5 від узбека Жалолова Баходира

13 вересня

Нью-Йорк, США

Девін Хейні (23-0, 14 КО, США) – Заур Абдуллаєв (11-1, 7 KO, Росія) RTD4

Бій за статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за версією WBC в легкій вазі

Майкл Хантер (18-1, 12 КО, США) – Сергій Кузьмін (15-1, 11 KO, Росія) UD (117:110, 117:110, 117:110)

Бій за титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBA у суперважкій вазі

14 вересня

Лас-Вегас, США

Тайсон Ф'юрі (29-0-1, 20 KO, Великобританія) – Отто Валлін (20-1, 13 KO, Швеція) UD (116:110, 117:111, 118:110)

28 вересня

Лос-Анджелес, США

Еррол Спенс (26-0, 21 KO, США) – Шон Портер (30-3-1, 17 KO, США) SD (116:111, 112:115, 116:111)

Бій за титули чемпіона світу за версіями IBF і WBC у напівсередній вазі

5 жовтня

Київ, Україна

Денис Берінчик (11-0, 7 КО, Україна) –Патріціо Лопес Морено (26-3, 19 КО, Мексика)UD (120:108, 120:108, 120:109)

Бій за інтернаціональний титул за версією WBO в легкій вазі

Нью-Йорк, США

Геннадій Головкін (39-1-1, 35 KO, Казахстан) – Сергій Дерев'янченко (13-1, 10 KO, Україна) UD 114:113, 115:112, 115:112

Бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі

12 жовтня

Чикаго, США

Олександр Усик (16-0, 12 КО, Україна) – Тайрон Спонг (14-0, 13 КО, Нідерланди)

Олександр Усик (16-0, 12 КО, Україна) – Чазз Візерспун (38-3, 29 КО, США) RTD7

18 жовтня

Філадельфія, США

Олександр Гвоздик (17-1, 14 KO, Україна) – Артур Бетербієв (15-0, 15 KO, Росія) ТКО10

Бій за титули чемпіона світу за версіями WBC та IBF в напівважкій вазі

26 жовтня

Лондон, Великобританія

Дерек Чісора (32-9, 23 КО, Великобританія) – Девід Прайс (25-7, 20 КО, Великобританія) TKO4

Бій у суперважкій ваговій категорії

2 листопада

Лас-Вегас, США

Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО, Мексика) – Сергій Ковальов (34-4-1, 29 КО, Росія) KO11

Бій за титул чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі

9 листопада

Лас-Вегас, США

Оладжиде Олатунджи (він же – KSI, 1-0, Великобританія) – Логан Підлога (0-1, США) SD 55:56, 56:55, 57:55

Матч-реванш двох YouTube-блогерів у важкій вазі

23 листопада

США, Лас-Вегас

Деонтей Вайлдер (42-0-1, 40 KO, США) –Луїс Ортіс (31-2, 26 KO, Куба) КО7

Бій-реванш за титул чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі

7 грудня

Ер-Ріяд, Саудівська Аравія

Енді Руїс (33-1, 22 KO, Мексика) – Ентоні Джошуа (22-1, 21 KO, Великобританія) UD 110:118, 110:118, 109:119

Бій-реванш за титули чемпіона світу за версіями WBA Super, IBF і WBO в суперважкій вазі

14 грудня

Нью-Йорк, США

Теренс Кроуфорд (36-0, 27 KO, США) – Егідіюс Каваляускас (21-1-1, 17 KO, Литва) / ТКО9

Бій за титул чемпіона світу за версією WBO в напівсередній вазі

Річард Коммі (29-3, 26 KO, Гана)– Теофимо Лопес (15-0, 12 КО, США) / ТКО2

Бій за титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі

Нещодавно ми писали, що український проспект першої середньої ваги Сергій Богачук ефектно виграв свій останній бій у 2019 році.

Нокаутер зустрічався з колумбійцем Карлосом Галваном і тричі відправляв його в нокдаун, що автоматично завершив зустріч на користь Богачука.

Після поєдинку проспект заявив Fightnews, що це був непоганий поєдинок для завершення року:

«Я відчував себе дуже добре. Це був непоганий суперник для контрольного бою. Я бився не так давно минулий раз. Це був відмінний бій для завершення року. Зараз варто відпочити і починати підготовку до наступного поєдинку».

Нагадаємо, раніше найкращий нокаут Ломаченко показали на відео: такого в кар'єрі ніколи не було.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко назвав найкращих боксерів сучасності: «Усик — другий».

Також Politeka писала, що розсекречений гонорар Ломаченко за усю кар'єру: сума не вкладається в голові.