Колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі українець Олександр Усик битиметься з британцем Дереком Чісорою. Попередньо бій призначений на 7 березня

Також поки що не варто виключати бою Усика з Ентоні Джошуа, проте поки що більш імовірно, що спершу Джошуа дасть бій обов'язковому претенденту по лінії IBF Кубрату Пулєву в квітні. Українець в свою чергу є обов'язковим претендентом для Джошуа по лінії WBO.

«Усик-Джошуа - це мега бій, але поки ще не зовсім. Якщо Усик битиметься з Чісорою і яскраво переможе, то потім зустріч Усик-Джошуа може стати грандіозною подією в другій половині наступного року ", - сказав в інтерв'ю промоутер Едді Хирн. - Нам потрібно знайти вихід із ситуації і переговорити з керівними органами. Ми написали в IBF і WBO, щоб дізнатися хто з обов'язкових претендентів повинен отримати бій з Джошуа першим. Ви не можете просто змусити Ентоні звільнити один з поясів. Існує ротаційна система, яка в хронологічному порядку говорить вам, хто йде першим. Це IBF. Але я також представлення авляются інтереси Усика, тому я повинен відстоювати і його інтереси. Це трохи брудна ситуація, але Джошуа захищатиме свої титули проти того, кого йому призначать.

Плюс він дійсно хоче бій за звання абсолютного чемпіона в суперважкій вазі, тому ми чекаємо, що трапиться 22 лютого в бою між Уайлдером і Ф'юрі», - зазначив Хирн в інтерв'ю BoxingScene.com.

Усик провів свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі проти Чазз Уїзерспуна, здобувши перемогу нокаутом у восьмому раунді. Чісора ж двома тижнями пізніше в третьому раунді відправив у нокаут Девіда Прайса.

Відзначимо, що за підсумками 2018 го ESPN визнав найкращим боксером року в світі Олександра Усика - на той момент, короля крузервейт, який в 2019-му дебютував в суперважкій вазі перемогою над американцем Чазз Уізерспун.

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