Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик сразится с британцем Дереком Чисорой. Предварительно бой назначен на 7 марта
Также пока еще не стоит исключать боя Усика с Энтони Джошуа, однако пока что более вероятно, что сперва Джошуа даст бой обязательному претенденту по линии IBF Кубрату Пулеву в апреле. Украинец в свою очередь является обязательным претендентом для Джошуа по линии WBO.
«Усик-Джошуа - это мега бой, но пока еще не совсем. Если Усик сразится с Чисорой и ярко победит, то потом встреча Усик-Джошуа может стать грандиозным событием во второй половине следующего года", - сказал в интервью промоутер Эдди Хирн. - Нам нужно найти выход из ситуации и переговорить с руководящими органами. Мы написали в IBF и WBO, чтобы узнать кто из обязательных претендентов должен получить бой с Джошуа первым. Вы не можете просто заставить Энтони освободить один из поясов. Существует ротационная система, которая в хронологическом порядке говорит вам, кто идет первым. Это IBF. Но я также представляю интересы Усика, поэтому я должен отстаивать и его интересы. Это немного грязная ситуация, но Джошуа будет защищать свои титулы против того, кого ему назначат.
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Плюс он действительно хочет бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, поэтому мы ждем, что случится 22 февраля в бою между Уайлдером и Фьюри», - отметил Хирн в интервью BoxingScene.com.
Усик провел свой дебютный поединок в супертяжелом весе против Чазза Уизерспуна, добыв победу нокаутом в восьмом раунде. Чисора же двумя неделями позже в третьем раунде отправил в нокаут Дэвида Прайса.
Отметим, что по итогам 2018-го ESPN признал лучшим боксером года в мире Александра Усика – на тот момент, короля крузервейта, который в 2019-м дебютировал в супертяжелом весе победой над американцем Чаззом Уизерспуном.
Напомним, ранее Усик назвал личный топ боксеров мира.
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