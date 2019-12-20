Український супертяж Олександр Усик взяв участь в зйомках новорічного випуску «Вечірнього кварталу»

В одному з новорічних номерів Олександр Усик грає роль коханця Олена Кравець. У той же час «чоловік» Олени Євген Кошовий застав «дружину з коханцем» в ліжку, приїхавши на день раніше з відрядження в Польщі.

За сценарієм, дружина провокує чоловіка «набити морду» Усику. Чоловік каже, що поважає боксера і прощає зраду. Усик повідомляє, що без грошей не б'ється.

Усик із задоволенням взяв участь в «Кварталі», а глядачі оплески віддячили боксеру, повідомляє «Телекритика».

Відзначимо, що за підсумками 2018 го ESPN визнав найкращим боксером року в світі Олександра Усика - на той момент, короля крузервейт, який в 2019-му дебютував в суперважкій вазі перемогою над американцем Чазз Уізерспун.

Раніше екс-чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик розповів, хто, на його думку, є найкращим боксером світу. На перше місце в своєму рейтингу кращих Усик поставив українця Василя Ломаченка, а на друге - мексиканця Сауля Альвареса.



«Я визначаю чисто по боксу, по тому, що мені подобається візуально. Для мене Василь - номер один. Канело зараз для мене на другому місці, тому що він сильний. Він джентльмен. Мексиканці за менталітетом дуже схожі на нас ", - сказав Усик. У той же час Усик підкреслив, що йому самому до звання кращого боксера світу ще далеко:" Усик? Усик - андердог, йому ще тренуватися і тренуватися ».

Також Усик захопився своїм другом - українським боксером Олександром Гвоздиком, який, за його словами, має гарну ерудицією та інтелектом.

Нагадаємо, що експерт оцінив шанси Усика в супертяжах.

Як повідомляла Politeka, раніше був розкрито секрет перемог Усика: «Сало чемпіону привозять ексклюзивне».

Також Politeka писала, що Володимир Кличко оцінив шанси Усика в суперважкій вазі.