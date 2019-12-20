Украинский супертяж Александр Усик принял участие в съемках новогоднего выпуска «Вечернего квартала»

В одном из новогодних номеров Александр Усик играет роль любовника Елены Кравец. В то же время «муж» Елены Евгений Кошевой застал «жену с любовником» в постели, приехав на день раньше из командировки в Польше.

По сценарию, жена провоцирует мужа «набить морду» Усику. Муж говорит, что уважает боксера и прощает измену. Усик сообщает, что без денег не бьется.

Усик с удовольствием принял участие в «Квартале», а зрители аплодисменты отблагодарили боксеру, сообщает «Телекритика».

Отметим, что по итогам 2018-го ESPN признал лучшим боксером года в мире Александра Усика – на тот момент, короля крузервейта, который в 2019-м дебютировал в супертяжелом весе победой над американцем Чаззом Уизерспуном.

Ранее экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик рассказал, кто, по его мнению, является лучшим боксером мира. На первое место в своем рейтинге лучших Усик поставил украинца Василия Ломаченко, а на второе - мексиканца Сауля Альвареса.

«Я определяю чисто по боксу, по тому, что мне нравится визуально. Для меня Василий - номер один. Канело сейчас для меня на втором месте, потому что он силен. Он джентльмен. Мексиканцы по менталитету очень похожи на нас", - сказал Усик. В то же время Усик подчеркнул, что ему самому до звания лучшего боксера мира еще далеко: "Усик? Усик - андердог, ему еще тренироваться и тренироваться».

Также Усик восхитился своим другом – украинским боксером Александром Гвоздиком, который, по его словам, обладает хорошей эрудицией и интеллектом.

Напомним, что эксперт оценил шансы Усика в супертяжах.

Как сообщала Politeka, ранее был раскрыт секрет побед Усика: «Сало чемпиону привозят эксклюзивное».

Также Politeka писала, что Владимир Кличко оценил шансы Усика в супертяжелом весе.