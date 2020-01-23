Українська легкоатлетка Ольга Ляхова поділилася з шанувальниками новими фото

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсменки.

Красуня проводить збори в теплій ПАР, і судячи з її усмішки, дівчина дуже задоволена. Її спортивна фігура викликала захоплення у шанувальників. Ольга то позує в яскравих шортиках на тлі савани, то пікантно посміхається в басейні.

У підписі під одним із фото, Ольга розповіла про плюси і мінуси зборів в Африці: «Збори в ПАР: плюси

1) тепло 25-32 градуси (грудень, січень, лютий)

2) високогір'ї Potchefstroom 1300m, а Dullstroom 2000m над рівнем моря.

3) є стадіон синтетичний і трав'яний.

4) сектори для технічних видів.

5) величезний тренажерний зал , басейни з теплою і холодною водою.

6) велика кількість спортсменів високого рівня( можна разом потренуватися)

7) смачна їжа , ну реально все дійсно смачно.

Мінуси:

1) дуже поширені крадіжки

2) потрібен автомобіль для пересувань на стадіон, ресторан, земляні траси для кросів.

Є питання, пишіть)».

Раніше ми писали, що знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як проводить розминку перед тренуванням. «Для вдалого тренування важлива якісна розминка», - підписала фото українська красуня.

Позує Марина в рожевому одязі, який витончено підкреслює ідеальну фігуру легкоатлетки. Шанувальники таланту спортсменки по достоїнству оцінили яскраве фото і обсипають її компліментами. Також підписники оцінили манікюр Марини, у вигляді ведмедиків: «Супер пандочки на манікюрі я в захопленні, ми в захопленні», «Супер», «Чудові шортики», «Рожевий тобі йде», "Богиня", «Милі ведмежатки».

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