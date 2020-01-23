Українська легкоатлетка Ольга Ляхова поділилася з шанувальниками новими фото
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram спортсменки.
Красуня проводить збори в теплій ПАР, і судячи з її усмішки, дівчина дуже задоволена. Її спортивна фігура викликала захоплення у шанувальників. Ольга то позує в яскравих шортиках на тлі савани, то пікантно посміхається в басейні.
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У підписі під одним із фото, Ольга розповіла про плюси і мінуси зборів в Африці: «Збори в ПАР: плюси
1) тепло 25-32 градуси (грудень, січень, лютий)
2) високогір'ї Potchefstroom 1300m, а Dullstroom 2000m над рівнем моря.
3) є стадіон синтетичний і трав'яний.
4) сектори для технічних видів.
5) величезний тренажерний зал , басейни з теплою і холодною водою.
6) велика кількість спортсменів високого рівня( можна разом потренуватися)
7) смачна їжа , ну реально все дійсно смачно.
Мінуси:
1) дуже поширені крадіжки
2) потрібен автомобіль для пересувань на стадіон, ресторан, земляні траси для кросів.
Є питання, пишіть)».
Раніше ми писали, що знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як проводить розминку перед тренуванням. «Для вдалого тренування важлива якісна розминка», - підписала фото українська красуня.
Позує Марина в рожевому одязі, який витончено підкреслює ідеальну фігуру легкоатлетки. Шанувальники таланту спортсменки по достоїнству оцінили яскраве фото і обсипають її компліментами. Також підписники оцінили манікюр Марини, у вигляді ведмедиків: «Супер пандочки на манікюрі я в захопленні, ми в захопленні», «Супер», «Чудові шортики», «Рожевий тобі йде», "Богиня", «Милі ведмежатки».
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