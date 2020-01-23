Украинская легкоатлетка Ольга Ляхова поделилась с поклонниками новыми фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram спортсменки.

Красотка проводит сборы в теплой ЮАР, и судя по ее улыбке, девушка очень довольна. Ее спортивная фигура вызвала восторг у поклонников. Ольга то позирует в ярких шортиках на фоне саванны, то пикантно улыбается в бассейне.

В подписи под одним из фото, Ольга рассказала о плюсах и минусах сборов в Африке: «Сборы в ЮАР: плюсы

1) тепло 25-32 градуса (декабрь, январь, февраль)

2) высокогорье Potchefstroom 1300m, а Dullstroom 2000m над уровнем моря.

3) есть стадион синтетический и травяной.

4) секторы для технических видов.

5) огромный тренажёрный зал , бассейны с тёплой и ледяной водой.

6) большое количество спортсменов высокого уровня( можно вместе потренироваться)

7) вкусная еда , ну реально всё действительно вкусно.

Минусы:

1) очень распространены кражи

2) нужен автомобиль для передвижений на стадион, ресторан, земляные трассы для кроссов

Есть вопросы, пишите)».

Ранее мы писали, что знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, как проводит разминку перед тренировкой. «Для удачной тренировки важна качественная разминка», - подписала фото украинская красавица.

Позирует Марина в розовой одежде, которая изящно подчеркивает идеальную фигуру легкоатлетки. Поклонники таланта спортсменки по достоинству оценили яркое фото и осыпают ее комплиментами. Также подписчики оценили маникюр Марины, в виде пандочек: «Супер пандочки на маникюре я в восхищении, мы в восхищении», «Супер», «Восхитительные шортики», «Розовый тебе идет», "Богиня", «Милые ведмежатки».

Напомним, что украинская легкоатлетка снялась в откровенной фотосессии: из одежды только простыня.

Также Politeka писала, что самые красивые девушки украинского спорта восхищают изящностью.