Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук знялася у відвертій фотосесії. Відомий фотограф Оксана Гаєва відобразила красу українських спортсменів в незвичному образі

Марина Бех-Романчук виклала фото в Instagram підписавши пост «Світ врятує тільки любов. До своєї землі, до себе, до людей, до всього живого, до всесвіту і нашу свідомість. Тільки усвідомлення ми все за одне, що ми всі ходимо під одним і тим же зірками викорінить злобу. Ще в інституті моя викладач по психології сказала: «Мир руйнують деструктивні дії однієї людини» і, на жаль, це правда. Бути небайдужими до своїх близьких, уважними до виховання дітей, бути просто небайдужими до всього. Об'єднатися - тільки так».

Шанувальники легкоатлетки залишилися в захваті ділячись своєю думкою в коментарях: «Як, же це неймовірно красиво. Обожнюю, ваші роботи», «Кожна фотосесія-як кадри з фільму. нереально круто», «Дуже чуттєво!», «Боже !!! Як це красиво!».

Нещодавно ми писали, що українська тенісистка Еліна Світоліна захопила шанувальників спокусливим фото в соціальній мережі. Свою відпустку чарівна тенісистка проводить в Об'єднаних Арабських Еміратах в Дубаї, звідки вирішила поділитися зі своїми фанатами жарким фото.

На своїй сторінці в Instagram українська спортсменка опублікувала загадковий знімок - на фото видно силует Світоліной. Тенісистка дивиться в панорамне вікно, при цьому видно, що на дівчині мінімум одягу.

Нагадаємо, що Світоліна вразила гарячим фото, виставивши напоказ соковиті форми.

Як повідомляла Politeka, Світоліна без сорому оголила свою головну гордість в гарячій фотосесії.

Також Politeka писала, що найкрасивіші дівчата українського спорту захоплюють вишуканістю.