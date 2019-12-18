Українська тенісистка Еліна Світоліна опублікувала відео з тренування в залі

Як повідомляє Politeka.net, Світоліна проводить підготовчі збори в Дубаї, де тренується разом з британським наставником Ендрю Беттлсом і новим членом своєї команди - екс-тенісистом Маркосом Багдатисом.

Нещодавно ми писали, що українська тенісистка Еліна Світоліна вразила шанувальників спокусливим фото в соціальній мережі.

Краща українська тенісистка нещодавно завершила сезон другим місцем на Підсумковому турнірі WTA, заробивши при цьому за рік рекордний гонорар в кар'єрі в розмірі понад 6 мільйонів доларів.

Після виснажливого сезону шоста ракетка світу вирушила на заслужений відпочинок.

Свою відпустку чарівна тенісистка проводить в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Дубаї, звідки вирішила поділитися зі своїми фанатами жарким фото.

На своїй сторінці в Instagram українська спортсменка опублікувала загадковий знімок - на фото видно силует Світоліної. Тенісистка дивиться в панорамне вікно, при цьому видно, що на дівчині мінімум одягу.

Нагадаємо, що краща українська тенісистка Еліна Світоліна завершила сезон з рекордними фінансовими показниками.

Перша ракетка України, дійшла до фіналу Підсумкового турніру WTA, потрапила в топ-5 тенісисток туру за заробленим призовим.

Загальна сума призових Еліни Світоліної в 2019 році склала понад 6 мільйонів доларів, що є для неї рекордом.

Більше шостої ракетки світу в цьому сезоні заробили тільки переможниці турнірів Великого Шолома.

1. Ешлі Барті — 11 307 587$

2. Симона Халеп — 6 942 442$

3. Наомі Осака — 6 788 282$

4. Бьянка Андрееску — 6 504 150$

5. Еліна Світоліна — 6 126 335$

У минулому році сума призових Еліни Світоліної склала трохи більше 4 мільйонів доларів.

Всього за кар'єру українська тенісистка вже заробила понад 19 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Світоліна вразила гарячим фото, виставивши напоказ соковиті форми.

Як повідомляла Politeka, Світоліна без сорому оголила свою головну гордість в гарячій фотосесії.

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