Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала видео со своей тренировки в зале

Как сообщает Politeka.net, Свитолина проводит подготовительные сборы в Дубае, где тренируется вместе с британским наставником Эндрю Беттлсом и новым членом своей команды - экс-теннисистом Маркосом Багдатисом.

Недавно мы писали, что украинская теннисистка Элина Свитолина восхитила поклонников соблазнительным фото в социальной сети.

Лучшая украинская теннисистка недавно завершила сезон вторым местом на Итоговом турнире WTA, заработав при этом за год рекордный гонорар в карьере в размере свыше 6 миллионов долларов.

После изнурительного сезона шестая ракетка мира отправилась на заслуженный отдых.

Свой отпуск очаровательная теннисистка проводит в Объединенных Арабских Эмиратах в Дубае, откуда решила поделиться со своими фанатами жарким фото.

На своей странице в Instagram украинская спортсменка опубликовала загадочный снимок - на фото видно силует Свитолиной. Теннисистка смотрит в панорамное окно, при этом видно, что на девушке минимум одежды.

Напомним, что лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина завершила сезон с рекордными финансовыми показателями.

Первая ракетка Украины, дошедшая до финала Итогового турнира WTA, попала в топ-5 теннисисток тура по заработанным призовым.

Общая сумма призовых Элины Свитолиной в 2019 году составила более 6 миллионов долларов, что является для нее рекордом.

Больше шестой ракетки мира в этом сезоне заработали только победительницы турниров Большого Шлема.

1. Эшли Барти — 11 307 587$

2. Симона Халеп — 6 942 442$

3. Наоми Осака — 6 788 282$

4. Бьянка Андрееску — 6 504 150$

5. Элина Свитолина — 6 126 335$

В прошлом году сумма призовых Элины Свитолиной составила чуть больше 4 миллионов долларов.

Всего за карьеру украинская теннисистка уже заработала более 19 миллионов долларов.

Напомним, что Свитолина поразила горячим фото, выставив напоказ сочные формы.

Как сообщала Politeka, Свитолина без стыда оголила свою главную гордость в жаркой фотосессии.

Также Politeka писала, что самые красивые девушки украинского спорта восхищают изящностью.