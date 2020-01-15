Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук снялась в откровенной фотосесии. Запечатлела красоту украинских спортсменов в необычном образе известный фотограф Оксана Гаева

Спортсменка выложила фото в Instagram подписав пост «Мир спасет только любов. К своей земле, к себе, к людям, ко всему живому, к вселенной и наше сознание. Только осознание мы все за одно, что мы все ходим под одним и тем же звездами искоренит злобу. Еще в институте моя преподаватель по психологии сказала: «Мир разрушают деструктивные действия одного человека» и, к сожалению, это правда. Быть неравнодушными к своим близким, внимательными к воспитанию детей, быть просто неравнодушными ко всему. Объединиться - только так».

Поклонники легкоатлетки остались в восторге делясь своим мнением в комментариях: «Как, же это невероятно красиво. Обожаю, ваши работы», «Каждая фотосессия-как кадры с фильма. нереально круто», «Очень чувственно!», «Боже!!! Как это красиво!».

Недавно мы писали, что украинская теннисистка Элина Свитолина восхитила поклонников соблазнительным фото в социальной сети. Свой отпуск очаровательная теннисистка проводит в Объединенных Арабских Эмиратах в Дубае, откуда решила поделиться со своими фанатами жарким фото.

На своей странице в Instagram украинская спортсменка опубликовала загадочный снимок - на фото видно силует Свитолиной. Теннисистка смотрит в панорамное окно, при этом видно, что на девушке минимум одежды.

Напомним, что Свитолина поразила горячим фото, выставив напоказ сочные формы.

Как сообщала Politeka, Свитолина без стыда оголила свою главную гордость в жаркой фотосессии.

Также Politeka писала, что самые красивые девушки украинского спорта восхищают изящностью.