Дарина Білодід показала фігуру в тонкому бікіні на березі моря

Зоряна спортсменка Дар'я Білодід вирішила поділитися кількома чудовими кадрами в яскравому бікіні зі своїми передплатниками в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку української чемпіонки.

Білодід захопила фанатів сталевим засмаглим пресом і довгими ногами на фото, де вона сидить на кам'яному виступі над самою водою. Її волосся лагідно розвиває вітер.

«Режим відпустки», – вона підписала фото.

Знімки зібрали більше 40 тисяч відміток "мені подобається" та безліч коментарів у мережі.

Нагадаємо, що українська чемпіонка Дар'я Білодід похвалилася фігурою в коротких шортах на відпочинку.

Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід викликала фурор серед своїх передплатників після того, як поділилася знімками з відпочинку. На нових фото вона позує, оголивши засмаглі кубики на животі. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку української красуні.

На фото 19-річна спортсменка одягнена в білий топ і короткі шорти, а також в панаму і окуляри.

«Сонячна терапія», – вона підписала знімки на тлі пальм.

«Вваууу», «Бомба», «Бомба ракета», «Ти виглядаєш приголомшливо», «Яка ти красива😻❤️», «Добре світле ранок солнешко красуня королева👑Божественно 🌼чарівна і чарівна 🌸Дарія👑Дуже 🌺мила! Дуже👍 класна чемпіонка👑Фантастично🌹 сексуальна 👍королева👑🌞🌙👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💖», «Пленяешь, фігура вогонь, можна милуватися вічно», – написали в коментарях шанувальники Дар'ї.

Також ми писали, що українська дзюдоїстка Дар'я Білодід відпочиває в Парижі після змагань, де 8 лютого виграла золоту медаль на турнірі.

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