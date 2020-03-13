Дарина Білодід показала фігуру в тонкому бікіні на березі моря
Зоряна спортсменка Дар'я Білодід вирішила поділитися кількома чудовими кадрами в яскравому бікіні зі своїми передплатниками в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку української чемпіонки.
Білодід захопила фанатів сталевим засмаглим пресом і довгими ногами на фото, де вона сидить на кам'яному виступі над самою водою. Її волосся лагідно розвиває вітер.
«Режим відпустки», – вона підписала фото.
"Заспокойтеся": астролог назвав дату закінчення епідемії в Україні, залишилося недовго
Пандемія коронавіруса, переполох в Україні і стрибок курсу долара – головне за ніч
Долина принизила Пугачову на очах у всіх: «Плюнула...»
Зграї птахів раптово залишають Одеську область, фото: відомі причини
Знімки зібрали більше 40 тисяч відміток "мені подобається" та безліч коментарів у мережі.
Нагадаємо, що українська чемпіонка Дар'я Білодід похвалилася фігурою в коротких шортах на відпочинку.
Дворазова чемпіонка світу з дзюдо Дар'я Білодід викликала фурор серед своїх передплатників після того, як поділилася знімками з відпочинку. На нових фото вона позує, оголивши засмаглі кубики на животі. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку української красуні.
На фото 19-річна спортсменка одягнена в білий топ і короткі шорти, а також в панаму і окуляри.
«Сонячна терапія», – вона підписала знімки на тлі пальм.
«Вваууу», «Бомба», «Бомба ракета», «Ти виглядаєш приголомшливо», «Яка ти красива😻❤️», «Добре світле ранок солнешко красуня королева👑Божественно 🌼чарівна і чарівна 🌸Дарія👑Дуже 🌺мила! Дуже👍 класна чемпіонка👑Фантастично🌹 сексуальна 👍королева👑🌞🌙👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💖», «Пленяешь, фігура вогонь, можна милуватися вічно», – написали в коментарях шанувальники Дар'ї.
Також ми писали, що українська дзюдоїстка Дар'я Білодід відпочиває в Парижі після змагань, де 8 лютого виграла золоту медаль на турнірі.
Нагадаємо, української дзюдоистке Білодід запропонували змінити громадянство за великі гроші.
Як повідомляла Politeka, юна українська дзюдоїстка забула про мораль і засвітила зайве.
Також Politeka писала, що українка Білодід після блискучого тріумфу вирушила на острови.