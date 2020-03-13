Дарья Белодед показала фигуру в тонком бикини на берегу моря

Звездная спортсменка Дарья Белодед решила поделиться несколькими восхитительными кадрами в ярком бикини со своими подписчиками в Instagram. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страничку украинской чемпионки.

Белодед восхитила фанатов стальным загорелым прессом и длинными ногами на фото, где она сидит на каменном выступе над самой водой. Ее волосы ласково развивает ветер.

«Режим отпуска», – подписала она фото.

Снимки собрали больше 40 тысяч отметок "мне нравится" и множество комментариев в сети.

Напомним, что украинская чемпионка Дарья Белодед похвасталась фигурой в коротких шортах на отдыхе.

Двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед произвела фурор серди своих подписчиков после того, как поделилась снимками с отдыха. На новых фото она позирует, оголив загорелые кубики на животе. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страничку украинской красотки.

На фото 19-летняя спортсменка одета в белый топ и короткие шорты, а также в панаму и очки.

«Солнечная терапия», – подписала она снимки на фоне пальм.

«Вваууу», «Бомба», «Бомба ракета», «Ты выглядишь потрясающе», «Какая ты красивая😻❤️», «Доброе светлое утро солнешко красавица королева👑Божественно 🌼обаятельная и очаровательная 🌸Дарія👑Очень 🌺милая! Очень👍 классная чемпионка👑Фантастически🌹 сексуальная 👍королева👑🌞🌙👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💖», «Пленяешь, фигура огонь, можно любоваться вечно», – написали в комментариях поклонники Дарьи.

Также мы писали, что украинская дзюдоистка Дарья Белодед отдыхает в Париже после соревнований, где 8 февраля выиграла золотую медаль на турнире.

Напомним, украинской дзюдоистке Белодед предложили поменять гражданство за большие деньги.

Как сообщала Politeka, юная украинская дзюдоистка забыла о морали и засветила лишнее.

Также Politeka писала, что украинка Белодед после блестящего триумфа отправилась на острова.